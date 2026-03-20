Dal canto suo Delmastro - già condannato in primo grado ad otto mesi per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico Cospito - ha respinto qualsiasi insinuazione. "La mia storia antimafia è chiara ed evidente, la mia battaglia contro la mafia è chiara ed evidente”, ha detto. “Il mio livello di scorta non nasce per altri motivi se non per la mia battaglia contro la mafia". Delmastro non utilizza mezzi termini e definisce "la mafia una montagna di merda", rivendicando il suo percorso politico e i tentativi di aggressione da parte "dei tanti mafiosi che stanno negli istituti penitenziari”. Poi entra nel merito della vicenda: "Si parla di una società con una ragazza non imputata e non indagata, che si scopre essere 'la figlia di'" sottolinea affermando che appena ha scoperto come stessero le cose "ho lasciato la società. E l'ho fatto - aggiunge - per il rigore etico e morale che mi contraddistingue”.