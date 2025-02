L'omicidio di Pierina Paganelli, cosa sappiamo sul caso

Introduzione

La notte del 3 ottobre 2023 Pierina Paganelli è stata uccisa con 29 coltellate nel garage di casa. Per l’omicidio l’unico indagato è Louis Dassilva, il 34enne senegalese, vicino di casa della vittima, arrestato il 16 luglio e trasferito nel carcere di Rimini. A scoprire il corpo senza vita di Pierina Paganelli nel garage del comprensorio di via del Ciclamino era stata il mattino del 4 ottobre alle 8.30 la nuora della vittima, Manuela Bianchi, che aveva subito allertato i soccorsi. Arrivati sul posto i sanitari non avevano potuto far altro che constatare la morte della 78enne