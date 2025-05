Meteo, torna il sole ma sono attesi anche nuovi temporali: ecco dove

L’attenuazione dei venti settentrionali più freschi favorirà un netto rialzo termico. Le massime supereranno diffusamente i 20°C, con picchi fino a 25-27°C in Pianura Padana e nelle Isole Maggiori. Anche lungo le regioni adriatiche si registreranno valori significativi, con punte di 22-23°C. In alcune zone interne del Centro e del Nord Italia, l’aria si farà quasi estiva, regalando un clima ideale per le prime gite fuori porta o per concedersi una passeggiata in maniche corte

