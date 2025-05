Maturità 2025, un mese all'esame di Stato: novità e cose da sapere

Ma anche chi non va oltre al 7 o all’8 può avere qualche grattacapo: infatti, chi non consegue almeno un nove o un dieci, non ha diritto al massimo dei crediti scolastici previsti dalla sua media voto finale: cioè un punto in meno sul voto di maturità quest’anno, il primo in cui è entrata in vigore la norma, e a regime fino a tre punti in meno per ogni anno in cui questa condizione si andrà a verificare. Una norma che andrà a impattare anche coloro che aspirano al massimo dei voti