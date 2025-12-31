Supermercati, quali sono aperti il 31 dicembre e l'1 gennaio

Introduzione

Manca poco al tradizionale Cenone per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026. I preparativi per chi festeggia a casa dovrebbero essere tutti quasi finiti. Ma potrebbe mancare qualcosa da servire a tavola come le beneauguranti lenticchie, il cotechino o i chicchi d’uva. Chi ha dimenticato qualche ingrediente può aver bisogno di fare una veloce visita al supermercato. Ma prima di mettersi in macchina, meglio controllare quali sono aperti il 31 dicembre e il 1° gennaio.