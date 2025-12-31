Offerte Sky
Supermercati, quali sono aperti il 31 dicembre e l'1 gennaio

Cronaca
Introduzione

Manca poco al tradizionale Cenone per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026. I preparativi per chi festeggia a casa dovrebbero essere tutti quasi finiti. Ma potrebbe mancare qualcosa da servire a tavola come le beneauguranti lenticchie, il cotechino o i chicchi d’uva. Chi ha dimenticato qualche ingrediente può aver bisogno di fare una veloce visita al supermercato. Ma prima di mettersi in macchina, meglio controllare quali sono aperti il 31 dicembre e il 1° gennaio

Aldi

I punti vendita della catena Aldi dovrebbero rimanere aperti il 31 dicembre  per tutta la mattina e con orario ridotto nel pomeriggio. L’orario sarà dalle 9:00 alle 19:00. Il 1° gennaio invece restano chiusi. 

 

Bennet

I supermercati Bennet saranno aperti il 31 dicembre 2025 con orario ridotto (generalmente chiudendo prima, intorno alle 19:00/20:00), ma resteranno chiusi il 1° gennaio 2026; gli orari specifici variano per ogni punto vendita, quindi è fondamentale verificare sul sito ufficiale Bennet o chiamando il negozio di interesse. 

 

Carrefour

Carrefour garantisce il servizio per quanto riguarda il 31 dicembre: alcuni punti vendita, situati in posizioni strategiche di grande affluenza e nelle grandi città, potrebbero fare orario continuato tutta la giornata, mentre altri, meno frequentati, potrebbero aprire mezza giornata o orario ridotto. La festività del primo gennaio è prevista chiusura. Sul sito si possono controllare gli orari del proprio negozio.

Conad

Anche alla Conad le aperture non sono uniformi e dipendono dalla gestione locale del supermercato. In numerose regioni, dal Centro al Sud fino alle Isole, ci saranno prevalentemente orari ridotti. In alcune zone, i punti vendita sono aperti anche il 1° gennaio 2026, seppur con orari molto limitati. Per conoscere gli orari del proprio punto vendita si può andare sul sito della catena.

Coop

La Coop resta aperta il 31 dicembre, ma con possibili orari ridotti da verificare su sito del marchio. Il 1° gennaio 2026 i negozi restano chiusi.

5/15

Esselunga

Il 31 dicembre i supermercati Esselunga sono aperti con orario ridotto, tendenzialmente dalle 7:30 alle 20:00. Il 1° gennaio sono chiusi. Sul sito si possono verificare le reali aperture dei singoli punti vendita.

Famila

I supermercati Famila osservano orario ridotto il 31 dicembre, con chiusura prevista alle 18:30. Restano invece chiusi il 1° gennaio 2026. Per avere informazioni sul negozio specifico d’interesse, si può verificare l’orario sul sito della catena.

Iper

L’iper garantisce l’apertura, con orario ridotto, il 31 dicembre e resta chiuso il 1° gennaio 2026. L’orario di Capodanno dovrebbe essere dalle 9:00 alle 20:00, ma meglio controllare sul sito.

Iperal

Per il 31 dicembre, gli ipermercati Iperal tendono ad avere orari ridotti (chiudendo prima, spesso verso le 19:00) e restano chiusi l'1 gennaio.

Lidl

Per Lidl, il 31 dicembre è un giorno di apertura standard, ma il servizio è garantito con orario ridotto. Alcuni punti vendita chiuderanno alle 18:00, altri lavoreranno l'intera giornata. Serrande abbassate, invece, il primo gennaio 2026, con alcune eccezioni in grandi città e centri commerciali.

MD

Il 31 dicembre i punti vendita MD dovrebbero restare aperti dalle 8:30 alle 18:30, sul sito si può verificare il corretto orario del negozio d’interesse. Il 1° gennaio 2026 le serrande restano abbassate.

Pam

Pam dovrebbe garantire il servizio solo per mezza giornata il 31 dicembre, chiudendo la maggior parte dei negozi nel primo pomeriggio. Sono comunque previste eccezioni, per verificare l’orario del negozio d’interesse si può andare sul sito. Prevista la chiusura per il 1° gennaio. 

Tigros

I punti vendita Tigros chiudono in anticipo il 31 dicembre (spesso intorno alle 19:00, ma varia per punto vendita) e sono chiusi il 1° gennaio 2026. Riaprono regolarmente il 2 gennaio. Si possono controllare gli orari specifici del proprio supermercato sul sito ufficiale. 

Centri commerciali

Per effettuare acquisti senza stress è consigliabile pianificare per tempo e verificare eventuali variazioni locali degli orari, anche nei supermercati situati nei centri commerciali che il 31 dicembre potrebbero chiudere in anticipo.

Carta “Dedicata a te”

Nei negozi aderenti, infine, è possibile utilizzare anche nei giorni festivi la Carta "Dedicata a te" 2025, il contributo di 500 euro destinato alle famiglie per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

 

