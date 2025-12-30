Cenone Capodanno 2026, prezzi e menù nei ristoranti degli chef stellati
Per chi desidera trascorrere le ultime ore dell'anno in ristoranti a "grandi firme", le possibilità sono diverse. Eccone sei, in particolare, da Cannavacciuolo ad Alessandro Borghese
- Villa Crespi, per 550 euro a persona bevande escluse propone: stuzzichino dello Chef, scampi nudi, infusione mediterranea alla pizzaiola con emulsione di polpo, lumache in cassoeula, porro, mandorla, pomodoro e pop corn di cavolfiore, linguina di Gragnano, calamaretti, salsa al pane di segale, plin di agnello ai carboni, zuppa forte, gamberi rossi, rombo, conchiglia, cime di rapa, latticello e olio di rucola, cilindro di pasta, carne alla genovese, carciofo spontaneo, pre dessert, dessert Villa Crespi, piccola pasticceria, babà e code di aragosta.
- Il ristorante dello chef Ducasse, a Napoli, propone per 600 euro a persona riccio, finocchio marino e limone fermentato, ravioli di astice blu del Mediterraneo e tartufo nero Melanosporum. E ancora: risotto al cascara di caffè Alain Ducasse e capitone alla fiamma, cernia alla griglia, percebes pil-pil e friarielli aciduli, pollo di Bresse, scorzonera e salsa, albufera Cedro confit, melissa e finger lime. Quindi cioccolato Alain Ducasse della manufacture a Parigi, caffè Passalacqua e sobacha.
- Lo stesso chef stellato, nel suo ristorante di Roma, propone per 900 euro a persona una delicata gelatina di pesce di scoglio, gambero rosso e caviale Kristal. Carciofo mammola, tajerin al burro d'alpeggio, consommé di cappone e tartufo nero, rombo alla brace, zucca marinata, condimento di pompelmo e alghe marine. Quindi astice blu grigliato, cime di rapa e mirto selvatico, faraona arrosto, patate farcite con rigaglie, jus di cottura al tartufo nero Yuzu confit, sorbetto alle erbe fresche, grano saraceno tostato e crema al caffè.
- Per 1.500 euro a persona il ristorante propone aperitivo di benvenuto, astice, finocchi, cipolla all’agro, carpaccio di vitello, remoulade di sedano rapa, senape antica, ostrica gratinata allo Champagne, cavolfiore, capasanta e tartufo nero. Quindi tuorlo d’uovo in olio cottura, cavolfiore, burro acido, caviale, beluga Tajarin al tartufo bianco d’Alba, risotto, Champagne, foie gras, balsamico tradizionale di Modena 25 anni, aragosta, cavolo nero, bisque, Bourbon, carne di wagyu. Infine meringa al mandarino, lamponi e spuma di Champagne rosé.
- A San Silvestro "Il lusso della semplicità" di Milano (in Viale Belisario 3) propone per 300 euro a persona un menù che spazia tra millefoglie di pane guttiau farcita con cocktail di sedano rapa e caviale Cru Royal, lecca lecca di baccalà mantecato panato e fritto, salsa verde e salsa all’arrabbiata, craquelin al pomodoro ripieno con ricotta di pecora all’olio d’oliva, maggiorana e lime. E ancora: insalata di scampi imperiali Porcupine alla brace con acqua di pomodori affumicati e giardiniera, cotechino, lenticchie e panettone.
- Il menu del Veglione firmato da Antonio Guida, due stelle Michelin, passa da caviale e champagne, scampi allo zabaione caffè e curcuma, risotto al tartufo e plin farciti di lepre. E poi ancora propone rombo e cannolicchi, germano reale e foie gras, cotechino e lenticchie servito con baccalà mantecato e ostrica. Costa 520 euro a testa bevande escluse.