Libri per bambini, la natura, i parchi e le navi in 5 libri

Il risveglio della natura in questo periodo dell'anno è una meraviglia per i bambini che scoprono i segreti del bosco. Ma anche le grandi navi che solcano i nostri mari e ancora i parchi che tutti i giorni frequentiamo possono nascondere molti segreti.. Buona lettura!
- Prima dell'invenzione del motore, prima dell'invenzione di qualsiasi macchinario, prima ancora dell'invenzione della ruota, per gli esseri umani era molto più difficile spostarsi. Ma un modo c'era: sull'acqua. Questo albo straordinariamente ricco ripercorre la storia delle imbarcazioni che hanno solcato mari e fiumi del mondo da migliaia di anni a questa parte, dalla prima canoa ricavata da un tronco d'albero fino alle enormi navi da guerra, in grado di trasportare decine e decine di aerei.
- C’è stata un’età, mitica e lontanissima, in cui i sogni degli animali erano l’unica materia di cui fosse fatto il cosmo. Finché un giorno, nel sogno del gorilla, apparve l’uomo. Che ben presto, con la sua indole irrequieta e capricciosa, decise di svegliare tutti gli animali, distruggendo il loro mondo. Ma, per fortuna, non aveva contato tutte le specie esistenti. E così qualcuno si rimise a dormire, e ricominciò a sognare...
- Enormi distese di verde cittadino come a Londra e New York. Meravigliose riserve naturali come la barriera corallina in Australia. Spazi pensati perché i bambini possano costruire i propri giochi, come in Danimarca. Parchi fioriti, sospesi, galleggianti. Una galleria di luoghi tanto diversi, ma tutti dedicati all’incontro con le altre persone, con la natura, con noi stessi. Il primo sfoglio, evocativo e poetico, è arricchito da informazioni e dati, raccolti in fondo al libro.
- In una notte buia e tenebrosa, gli zombi escono dalle loro dimore in via del Cimitero, attirati da un richiamo ritmato e serrato che riecheggia nell’aria: è il concerto di Gazza Bonzo e la Rappagang (Lil Carogna, MC Rattoppo e la leggendaria DJ zia Nunzia), che scaldano il pubblico con le loro rime roventi come padelle. Gli zombi, galvanizzati, vogliono salire sul palco ed esibirsi con i loro versi gutturali, accompagnati dal suono delle ossa che scricchiolano…
- Un cavaliere di draghi non ama. Soprattutto, non ama il proprio drago. Nell’esercito di Eldeya, le relazioni tra cavalieri e mutaforma sono severamente proibite. Chi trasgredisce questa regola è punito con la morte. Quando alla capitana Yessa Hayes viene assegnato un nuovo drago mutaforma, capisce subito che sarà difficile rispettare l’ordine. Cassim esercita su di lei un’attrazione inaspettata.