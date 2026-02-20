 Settimana bianca, rifugi con ristoranti gourmet sulle Alpi per sciare con gusto | Sky TG24
Sciare con gusto, pausa gourmet ad alta quota: tra i rifugi più “golosi” delle Alpi

Lifestyle fotogallery
40 foto

Zuppa di fieno in scodella di pane e Schlutzkrapfen alla farina di carrube ripieni di formaggio d’alpeggio conditi con pesto al pino cembro. Ma anche tagliatelle aromatizzate ai mirtilli, gnocchetti di noci e castagne, timballo di fagiano e filetto di cervo scaloppato al vino con polenta. Questa settimana con ON THE ROAD siamo andati alla scoperta dei rifugi più caratteristici dell'arco alpino italiano dove concedersi una pausa culinaria gourmet dopo le fatiche dello sci

a cura di Costanza Ruggeri

