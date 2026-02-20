Sciare con gusto, pausa gourmet ad alta quota: tra i rifugi più “golosi” delle Alpi
Zuppa di fieno in scodella di pane e Schlutzkrapfen alla farina di carrube ripieni di formaggio d’alpeggio conditi con pesto al pino cembro. Ma anche tagliatelle aromatizzate ai mirtilli, gnocchetti di noci e castagne, timballo di fagiano e filetto di cervo scaloppato al vino con polenta. Questa settimana con ON THE ROAD siamo andati alla scoperta dei rifugi più caratteristici dell'arco alpino italiano dove concedersi una pausa culinaria gourmet dopo le fatiche dello sci
a cura di Costanza Ruggeri