Sicilia "on the road", viaggio tra bagli e masserie del Val di Noto

Soggiornare in complessi secolari sapientemente recuperati per vivere l'atmosfera più autentica della principale isola del Mediterraneo. Rilassarsi all'ombra di ulivi e nuotare in piscine immerse tra mandorli, aranceti e carrubi. La Sicilia sud-orientale è caratterizzata da architetture barocche e vaste distese di vigneti che fanno da sfondo a strutture dove primeggiano ospitalità e genuinità. Ne abbiamo selezionate 15 a cavallo tra le province di Ragusa, Caltanissetta e Siracusa

a cura di Costanza Ruggeri