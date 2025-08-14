Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sicilia “on the road”, da Vittoria a Niscemi: tra i bagli e le masserie del Val di Noto

Lifestyle fotogallery
30 foto

Soggiornare in complessi secolari sapientemente recuperati per vivere l'atmosfera più autentica della principale isola del Mediterraneo. Rilassarsi all'ombra di ulivi e nuotare in piscine immerse tra mandorli, aranceti e carrubi. La Sicilia sud-orientale è caratterizzata da architetture barocche e vaste distese di vigneti che fanno da sfondo a strutture dove primeggiano ospitalità e genuinità. Ne abbiamo selezionate 15 a cavallo tra le province di Ragusa, Caltanissetta e Siracusa

a cura di Costanza Ruggeri

Lifestyle: Ultime gallery

Sicilia "on the road", viaggio tra bagli e masserie del Val di Noto

Lifestyle

Soggiornare in complessi secolari sapientemente recuperati per vivere l'atmosfera più...

30 foto

Il cielo in una stanza, dove andare a caccia di stelle cadenti

Lifestyle

Letti a baldacchino sotto la volta celeste, suites con soffitto a scomparsa e Bubble room...

30 foto

L’Elba continua ad attrarre turisti, non solo grazie alle sue spiagge

Lifestyle

Con i suoi sette comuni, l’Elba è sede del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e del...

9 foto

Bambini in viaggio, Ferragosto col cielo stellato in mezzo al mare

Lifestyle

Osservare il cielo stellato da una prospettiva unica: il mare! Ma non dalla riva ... da una nave!...

9 foto

Spiagge, quali sono i lidi più costosi d'Italia? LA CLASSIFICA

Lifestyle

I prezzi di lettini e ombrelloni in media risultano abbastanza in linea con lo scorso anno, e, se...

12 foto

ALTRE NOTIZIE

Ucraina, Trump: "Putin fermi la guerra o ci saranno gravi conseguenze"

live Mondo

Videocall tra Trump, Zelenklsy e i leader europei in vista del vertice di Ferragosto in Alaska....

Israele, Smotrich: ok a 3.400 insediamenti, addio idea Stato Palestina

live Mondo

Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha annunciato l'intenzione di approvare la...

Naufragio a Lampedusa, riprese le ricerche: si temono oltre 35 morti

Cronaca

Due imbarcazioni partite dalla Libia con circa cento persone a bordo sono naufragate ieri al...