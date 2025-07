Sotto il cielo di Roma, tra le terrazze panoramiche della Capitale

4/40

In uno degli angoli più belli di Roma, tra via del Corso e piazza Venezia, l’architetta e designer spagnola Patricia Urquiola ha realizzato il Six Senses Rome (primo hotel italiano del marchio Six Senses) all’interno dello storico Palazzo Salviati Cesi Mellini, in piazza di San Marcello. Un gioiello che inizia nella hall e culmina in NOTOS, la terrazza con vista a 360 gradi sui tetti della Capitale. I signature cocktail portano i nomi dei parchi e delle ville romane

