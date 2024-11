Su un'isola appena a nord di Luleå, le 15 cabine del Brändön Lodge si affacciano sul mare e sulle isole vicine. In inverno, questo è il punto di partenza per le tipiche esperienze artiche, come la pesca nel ghiaccio e il safari in motoslitta (con la quale raggiungere l'arcipelago esterno da dove ammirare le infinite distese di neve). Per una cena fuori dal comune, non può mancare l’esperienza dell'Aurora Hideaway Dinner: si parte in slitta (sotto il cielo stellato) e si raggiunge una casetta allestita in mezzo al mare ghiacciato dove viene servita una cena a lume di candela. In attesa di gustare le specialità locali cucinate su un fuoco all'aperto, è possibile, con un po’ di fortuna, osservare l'aurora boreale e godersi il silenzio più assoluto.