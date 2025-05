Festival di Cannes 2025, 10 cose da vedere nella città del Cinema

Al netto del Festival Internazionale del Cinema che ha portato Cannes alla ribalta come star della Costa Azzurra, la città vanta un vero e proprio museo a cielo aperto, da ammirare in qualsiasi stagione. Il centro abitato, infatti, è costellato di murales, ispirati alla settima arte e alle grandi stelle del cinema che costituiscono un itinerario originale per conoscere la destinazione in modo diverso.

Con la cartina gratuita Murs Peints de Cannes alla mano (si trova all’ufficio turistico nel Palais des Festivals et des Congrès) ci si può addentrare in Boulevard d'Alsace per ammirare Marylin Monroe sul fianco del Cannes Riviera Hotel e proseguire poi verso nord-est, in rue Louis Braille dove, al civico 9, troviamo Harold Lloyd, tra i più grandi comici del cinema muto. In Boulevard de la Republique troviamo invece il murales più romantico, dove sono raffigurati i baci famosi dei film, da quello di Marcello Mastroianni e Anita Ekberg ne La Dolce Vita a quello tra Leonardo Di Caprio e Kate Winslet in Titanic.