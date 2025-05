Giornata Internazionale dei Musei, Abu Dhabi tra tradizione e futuro

Inaugurato l'8 novembre 2017 (in seguito a un accordo trentennale tra la città di Abu Dhabi e il governo francese), il Louvre Abu Dhabi è il più grande museo della penisola arabica, il primo del mondo arabo che difende e promuove uno spirito di apertura tra culture. Progettato dall’archistat Jean Nouvel, insignito del premio Pritzker, è ispirato dalle ricche tradizioni architettoniche della regione e da una posizione privilegiata, dove il cielo incontra la sabbia di Saadiyat Island e le acque del Golfo Arabico. 9.200 metri quadrati di esibizioni in cui i visitatori possono esplorare collezioni permanenti, mostre temporanee o semplicemente godersi un caffè sotto l’iconica cupola. Nonostante il suo aspetto leggero, la cupola pesa circa 7.500 tonnellate ed è ispirata alle cupole classiche dell'architettura araba. L'opera di Nouvel è una struttura geometrica complessa composta da 7.850 stelle di diverse dimensioni e riproposte in varie angolazioni su otto strati. Con il filtrare dei raggi del sole, i motivi geometrici impreziosiscono il museo di un gioco di luci e ombre, noto come “pioggia di luce”, che si riflette sul pavimento.

Per apprezzare la maestosità del museo in un modo nuovo e unico vi consigliamo di fare un giro in kayak attorno al Louvre Abu Dhabi scegliendo uno dei tanti tour disponibili di giorno e di notte.