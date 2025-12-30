Estrazioni Lotto e Superenalotto, numeri fortunati di oggi 30 dicembre

Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri fortunati e il Jackpot di oggi 30 dicembreLifestyle
Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 30 dicembre.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto del 30 dicembre
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 30 dicembre 2025:
- Bari: 15 - 65 - 34 - 86 - 47
- Cagliari: 70 - 20 - 89 - 02 - 86
- Firenze: 82 - 26 - 15 - 37 - 24
- Genova: 43 - 29 - 58 - 55 - 53
- Milano: 36 - 02 - 59 - 72 - 04
- Napoli: 21 - 79 - 31 - 53 - 08
- Palermo: 64 - 07 - 90 - 09 - 87
- Roma: 61 - 86 - 68 - 28 - 75
- Torino: 16 - 66 - 19 - 15 - 57
- Venezia: 08 - 03 - 66 - 36 - 60
- Nazionale: 08 - 58 - 84 - 21 - 39
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto del 30 dicembre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 30 dicembre sono:
03 - 06 - 08 - 09 - 12 - 13 - 23 - 24 - 34 - 40 - 47 - 48 - 58 - 60 - 61 - 65 - 68 - 78 - 82 - 84
Numero oro: 12
Doppio oro: 12 - 47
Extra: 16 - 32 - 35 - 38 - 39 - 51 - 53 - 66 - 67 - 70 - 72 - 81 - 86 - 87 - 88
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto, jackpot e numeri del 30 dicembre (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 30 dicembre 2025:
La combinazione vincente è: 06 - 09 - 17 - 20 - 60 - 67
Il numero Jolly è: 01
Il numero Superstar è: 73
Jackpot del Superenalotto del 30-12-2025: 98.500.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 02-01-2026: 99.600.000 euro
Le quote del Superenalotto
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.208 di oggi:
Superenalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5: 16 totalizzano Euro: 10.663,24
- Punti 4: 1.265 totalizzano Euro: 137,15
- Punti 3: 36.446 totalizzano Euro: 14,34
- Punti 2: 446.907 totalizzano Euro: 5,00
Superstar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 6 totalizzano Euro: 13.715,00
- Punti 3SS: 124 totalizzano Euro: 1.434,00
- Punti 2SS: 1.715 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 9.881 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 19.267 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 101 totalizzano Euro: 5.050,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 15.179 totalizzano Euro: 45.537,00
Vincite WinBox 1: 2.074 totalizzano Euro: 51.850,00
Vincite WinBox 2: 239.302 totalizzano Euro: 485.656,00
Totale vincite Seconda Chance: 15.280
Totale vincite WinBox: 241.376
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 2 gennaio 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 42 (manca da 143 estrazioni)
- Nazionale 59 (manca da 132 estrazioni)
- Bari 20 (manca da 112 estrazioni)
- Bari 46 (manca da 106 estrazioni)
- Venezia 71 (manca da 101 estrazioni)
- Torino 89 (manca da 94 estrazioni)
- Cagliari 19 (manca da 94 estrazioni)
- Cagliari 55 (manca da 86 estrazioni)
- Nazionale 6 (manca da 86 estrazioni)
- Genova 52 (manca da 85 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 20 (manca da 112 estrazioni) - 46 (da 106) - 56 (da 71)
- Cagliari 19 (manca da 94 estrazioni) - 55 (da 86) - 10 (da 69)
- Firenze 42 (manca da 143 estrazioni) - 65 (da 79) - 16 (da 66)
- Genova 52 (manca da 85 estrazioni) - 34 (da 73) - 69 (da 67)
- Milano 73 (manca da 75 estrazioni) - 50 (da 72) - 44 (da 66)
- Napoli 3 (manca da 60 estrazioni) - 41 (da 50) - 70 e 14 (da 46)
- Palermo 36 (manca da 67 estrazioni) - 52 (da 62) - 21 (da 57)
- Roma 6 (manca da 80 estrazioni) - 26 (da 68) - 36 (da 57)
- Torino 89 (manca da 94 estrazioni) - 18 (da 82) - 82 (da 80)
- Venezia 71 (manca da 101 estrazioni) - 83 (da 64) - 35 (da 59)
- Nazionale 59 (manca da 132 estrazioni) - 6 (da 86) - 37 (da 75)
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:
- 57 (da 75) - 27 (da 53) - 49 (da 47) - 66 (da 42) - 13 (da 41) - 4 (da 40)
