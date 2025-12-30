Estrazioni Lotto e Superenalotto, numeri fortunati di oggi 30 dicembre

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri fortunati e il Jackpot di oggi 30 dicembre

Lifestyle
©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 30 dicembre.

Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: Le estrazioni di lunedì 29 dicembre

1/9

I numeri vincenti del Lotto del 30 dicembre

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 30 dicembre 2025:

  • Bari:                  15 - 65 - 34 - 86 - 47
  • Cagliari:            70 - 20 - 89 - 02 - 86
  • Firenze:            82 - 26 - 15 - 37 - 24
  • Genova:           43 - 29 - 58 - 55 - 53
  • Milano:            36 - 02 - 59 - 72 - 04
  • Napoli:             21 - 79 - 31 - 53 - 08
  • Palermo:          64 - 07 - 90 - 09 - 87
  • Roma:               61 - 86 - 68 - 28 - 75
  • Torino:              16 - 66 - 19 - 15 - 57
  • Venezia:           08 - 03 - 66 - 36 - 60
  • Nazionale:       08 - 58 - 84 - 21 - 39

2/9
pubblicità

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

3/9

Il 10eLotto del 30 dicembre

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 30 dicembre sono:

 

03 - 06 - 08 - 09 - 12 - 13 - 23 - 24 - 34 - 40 - 47 - 48 - 58 - 60 - 61 - 65 - 68 - 78 - 82 - 84

 

Numero oro: 12

 

Doppio oro: 12 - 47

 

Extra: 16 - 32 - 35 - 38 - 39 - 51 - 53 - 66 - 67 - 70 - 72 - 81 - 86 - 87 - 88

4/9
pubblicità

Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

5/9

Superenalotto, jackpot e numeri del 30 dicembre (in aggiornamento)

Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 30 dicembre 2025:

 

La combinazione vincente è: 06 - 09 - 17 - 20 - 60 - 67

 

Il numero Jolly è: 01

 

Il numero Superstar è: 73

 

Jackpot del Superenalotto del 30-12-2025: 98.500.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 02-01-2026: 99.600.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

6/9
pubblicità

Le quote del Superenalotto

Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.208 di oggi:

 

Superenalotto

  • Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00
  • Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00
  • Punti 5: 16 totalizzano Euro: 10.663,24
  • Punti 4: 1.265 totalizzano Euro: 137,15
  • Punti 3: 36.446 totalizzano Euro: 14,34
  • Punti 2: 446.907 totalizzano Euro: 5,00

 

Superstar

  • Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 4SS: 6 totalizzano Euro: 13.715,00
  • Punti 3SS: 124 totalizzano Euro: 1.434,00
  • Punti 2SS: 1.715 totalizzano Euro: 100,00
  • Punti 1SS: 9.881 totalizzano Euro: 10,00
  • Punti 0SS: 19.267 totalizzano Euro: 5,00

 

Vincite Seconda Chance 50 Euro: 101 totalizzano Euro: 5.050,00

 

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 15.179 totalizzano Euro: 45.537,00

 

Vincite WinBox 1: 2.074 totalizzano Euro: 51.850,00

 

Vincite WinBox 2: 239.302 totalizzano Euro: 485.656,00

 

Totale vincite Seconda Chance: 15.280

 

Totale vincite WinBox: 241.376

7/9

I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto del 2 gennaio 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Firenze             42 (manca da 143 estrazioni)
  • Nazionale        59 (manca da 132 estrazioni)
  • Bari                   20 (manca da 112 estrazioni)
  • Bari                   46 (manca da 106 estrazioni)
  • Venezia            71 (manca da 101 estrazioni)
  • Torino                89 (manca da 94 estrazioni)
  • Cagliari              19 (manca da 94 estrazioni)
  • Cagliari              55 (manca da 86 estrazioni)
  • Nazionale         6 (manca da 86 estrazioni)
  • Genova             52 (manca da 85 estrazioni)

 

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 20 (manca da 112 estrazioni) - 46 (da 106) - 56 (da 71)
  • Cagliari           19 (manca da 94 estrazioni) - 55 (da 86) - 10 (da 69)
  • Firenze           42 (manca da 143 estrazioni) - 65 (da 79) - 16 (da 66)
  • Genova           52 (manca da 85 estrazioni) - 34 (da 73) - 69 (da 67)
  • Milano            73 (manca da 75 estrazioni) - 50 (da 72) - 44 (da 66)
  • Napoli            3 (manca da 60 estrazioni) - 41 (da 50) - 70 e 14 (da 46)
  • Palermo         36 (manca da 67 estrazioni) - 52 (da 62) - 21 (da 57)
  • Roma              6 (manca da 80 estrazioni) - 26 (da 68) - 36 (da 57)
  • Torino              89 (manca da 94 estrazioni) - 18 (da 82) - 82 (da 80)
  • Venezia           71 (manca da 101 estrazioni) - 83 (da 64) - 35 (da 59)
  • Nazionale       59 (manca da 132 estrazioni) - 6 (da 86) - 37 (da 75)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

8/9
pubblicità

I numeri ritardatari del Superenalotto

Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:

 

  • 57 (da 75) - 27 (da 53) - 49 (da 47) - 66 (da 42) - 13 (da 41) - 4 (da 40)

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

9/9
pubblicità

Leggi anche

Lifestyle

Estrazioni Lotto e Superenalotto, numeri fortunati di oggi 30 dicembre

Lifestyle

Oroscopo del giorno, le previsioni del 30 dicembre

Lifestyle

Cibo per cani per Capodanno e le feste: dal Canettone al torrone

Lifestyle

Le mostre da non perdere in Italia nel 2026: da Man Ray a Nan Goldin

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 29 dicembre: numeri vincenti