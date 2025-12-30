Cibo per cani per Capodanno e le feste: dal Canettone al torrone

È importante ricordare che bevande alcoliche, zuccheri, cioccolato, uva e uvetta (e altri alimenti) possono essere dannosi per gli animali. Anche quando si scelgono prodotti pensati appositamente per loro, è fondamentale prestare attenzione alle quantità e alla composizione. Inserire alimenti diversi dalla dieta abituale, soprattutto in un periodo ricco di eccezioni come le feste, può avere ripercussioni sulla salute dell’animale. Per questo è sempre consigliabile moderare le porzioni e valutare caso per caso, in particolare in presenza di sensibilità o intolleranze, chiedendo eventualmente il parere del veterinario.