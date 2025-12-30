Cibo per cani per Capodanno e le feste: dal Canettone al torrone

Introduzione
Nel pieno delle festività natalizie, anche gli animali domestici diventano protagonisti dei momenti di convivialità in famiglia. Tra pranzi, cenoni e brindisi di fine anno, cresce l’attenzione verso prodotti pensati appositamente per cani, ispirati ai grandi classici delle feste ma realizzati con ingredienti adatti a loro. È però fondamentale prestare attenzione alle etichette e alla composizione degli alimenti, soprattutto in presenza di intolleranze o allergie, e ricordare che molti cibi destinati all’uomo (in particolare i dolci, ma non solo) non sono adatti agli animali.
Quello che devi sapere
Panettoni e dolci “pet friendly”
Tra le proposte più diffuse e apprezzate dagli amici a quattro zampe ci sono i panettoni pensati appositamente per i cani. Il Canettone di Doggye Bag è un panettone artigianale da 125 grammi, realizzato con ingredienti naturali e gocce di Freecôa, l’alternativa sicura al cioccolato. A questo si affiancano anche il Canettone al prosciutto cotto e la variante all’anatra e arancia, sempre firmati DoggyeBag.
Dai “Canettoni” ai Biscodog
Non mancano le proposte di Leopet, con il Dolcettone Panettone classico e quello al salmone, oppure il Panettone snack La Dolce Vita, in formato ridotto. Per i cani di taglia più piccola c’è anche il Pawnettone di Hygge, mentre la linea Biscodog di Record propone biscotti e dolci natalizi pensati per l’alimentazione animale.
Calendari dell’Avvento e dolci fatti in casa
Sempre più diffusi anche i calendari dell’Avvento per cani, con snack diversi per ogni giorno delle feste. In alternativa, c’è chi sceglie di preparare in casa biscotti natalizi utilizzando ingredienti semplici e sicuri, come zucca, avena, pollo (senza ossa) o burro di arachidi, seguendo ricette specifiche per animali.
Bevande “festive” per cani
Accanto ai dolci, trovano spazio anche bevande pensate per accompagnare i brindisi di fine anno. Prodotti come Champaws Dog Champagne, Pawsecco, Dolci Impronte Special Cuvée Champagne Per Cani, o i set The Dog Wine Bundle sono formulati senza alcol e possono essere serviti in piccole quantità agli amici a quattro zampe. È importante ricordare che bevande alcoliche, zuccheri, cioccolato e uvetta possono essere dannosi per gli animali.
Attenzione a dolci e “fuori menù”
È importante ricordare che bevande alcoliche, zuccheri, cioccolato, uva e uvetta (e altri alimenti) possono essere dannosi per gli animali. Anche quando si scelgono prodotti pensati appositamente per loro, è fondamentale prestare attenzione alle quantità e alla composizione. Inserire alimenti diversi dalla dieta abituale, soprattutto in un periodo ricco di eccezioni come le feste, può avere ripercussioni sulla salute dell’animale. Per questo è sempre consigliabile moderare le porzioni e valutare caso per caso, in particolare in presenza di sensibilità o intolleranze, chiedendo eventualmente il parere del veterinario.