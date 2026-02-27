Introduzione
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per il 2024 e 2025 ed è stata confermata per il 2026. Ecco i numeri fortunati del 27 febbraio (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto del 27 febbraio
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 27 febbraio 2026:
- Bari: 1 - 31 - 24 - 71 - 49
- Cagliari: 56 - 23 - 44 - 84 - 39
- Firenze: X - X - X - X - X
- Genova: 31 - 82 - 33 - 84 - 64
- Milano: 58 - 41 - 28 - 82 - 18
- Napoli: 5 - 14 - 52 - 62 - 57
- Palermo: X - X - X - X - X
- Roma: 87 - 22 - 76 - 82 - 19
- Torino: X - X - X - X - X
- Venezia: X - X - X - X - X
- Nazionale: X - X - X - X - X
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di venerdì 27 febbraio
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 27 febbraio sono:
X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X
Numero oro: X
Doppio oro: X - X
Extra: X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto, jackpot e numeri del 27 febbraio
Ecco i numeri estratti per il Superenalotto il 27 febbraio 2026:
La combinazione vincente è: X - X - X - X - X - X
Il numero Jolly è: X
Il numero Superstar è: X
Jackpot del Superenalotto del 27-02-2026: 126.900.000 euro
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di sabato 28 febbraio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Cagliari 55 (manca da 120 estrazioni)
- Genova 34 (manca da 107 estrazioni)
- Genova 69 (manca da 101 estrazioni)
- Firenze 16 (manca da 100 estrazioni)
- Roma 81 (manca da 86 estrazioni)
- Firenze 77 (manca da 83 estrazioni)
- Cagliari 21 (manca da 82 estrazioni)
- Bari 41 (manca da 79 estrazioni)
- Roma 82 (manca da 78 estrazioni)
- Roma 25 (manca da 78 estrazioni)
- Nazionale 31 (manca da 77 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 79 estrazione) - 23 (da 75) - 11 (da 62)
- Cagliari 55 (manca da 120 estrazioni) - 21 (da 82) - 50 (da 68)
- Firenze 16 (manca da 100 estrazioni) - 77 (da 83) - 47 (da 69)
- Genova 34 (manca da 107 estrazioni) - 69 (da 101) - 70 e 59 (da 57)
- Milano 45 (manca da 69 estrazioni) - 85 (da 55) - 86 (da 53)
- Napoli 40 (manca da 64 estrazioni) - 35 (da 61) - 28 (da 59)
- Palermo 46 (manca da 61 estrazioni) - 45 (da 58) - 31 (da 52)
- Roma 81 (manca da 86 estrazioni) - 82 e 25 (da 78) - 80 (da 62)
- Torino 40 (manca da 70 estrazioni) - 58 (da 55) - 31 e 7 (da 53)
- Venezia 48 (manca da 60 estrazioni) - 69 (da 57) - 85 (da 56)
- Nazionale 31 (manca da 77 estrazioni) - 17 (da 75) - 22 (da 71)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
- 62 (da 63) - 70 (da 50) - 48 (da 49) - 59 (da 49) - 10 (da 48) - 51 (da 46)
