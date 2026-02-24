Offerte Sky
Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri fortunati di oggi 24 febbraio

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri vincenti di oggi, martedì 24 febbraio.

Quello che devi sapere

Come funziona il Lotto?

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruoteBari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 24 febbraio 2026:

  • Bari:                   78 - 27 - 14 - 77 - 57
  • Cagliari:            68 - 49 - 23 - 34 - 79
  • Firenze:            26 - 39 - 73 - 52 - 59
  • Genova:            15 - 38 - 45 - 58 - 79
  • Milano:             19 - 70 - 76 - 68 - 30
  • Napoli:              31 - 88 - 24 - 48 - 66
  • Palermo:           57 - 65 - 35 - 85 - 49
  • Roma:               45 - 71 - 47 - 46 - 76
  • Torino:              44 - 42 - 33 - 20 - 09
  • Venezia:           81 - 62 - 71 - 60 - 29
  • Nazionale:       02 - 33 - 34 - 44 - 14

Il 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

 

Il 10eLotto del 24 febbraio (in aggiornamento)

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 24 febbraio sono:

 

X

 

Numero oro: 

 

Doppio oro: 

 

Extra: 

Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)

Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 24 febbraio 2026:

 

La combinazione vincente è: 

 

Il numero Jolly è: 

 

Il numero Superstar è: 

 

Jackpot del Superenalotto del 24-02-2026: 125.300.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 26-02-2026: 125.300.000 euro

 

I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto del 26 febbraio 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Cagliari              55 (manca da 118 estrazioni)
  • Genova             34 (manca da 105 estrazioni)
  • Genova              69 (manca da 99 estrazioni)
  • Nazionale          27 (manca da 98 estrazioni)
  • Firenze               16 (manca da 98 estrazioni)
  • Roma                 81 (manca da 84 estrazioni)
  • Firenze               77 (manca da 81 estrazioni)
  • Cagliari               21 (manca da 80 estrazioni)
  • Bari                     41 (manca da 77 estrazioni)
  • Roma                 82 (manca da 76 estrazioni)
  • Roma                 25 (manca da 76 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 41 (manca da 77 estrazione) - 23 (da 73) - 11 (da 60)
  • Cagliari           55 (manca da 118 estrazioni) - 21 (da 80) - 50 (da 66)
  • Firenze           16 (manca da 98 estrazioni) - 77 (da 81) - 47 (da 67)
  • Genova           34 (manca da 105 estrazioni) - 69 (da 99) - 70 e 59 (da 55)
  • Milano            45 (manca da 67 estrazioni) - 26 (da 66) - 65 (da 58)
  • Napoli            84 (manca da 73 estrazioni) - 88 (da 70) - 66 (da 64)
  • Palermo         85 (manca da 69 estrazioni) - 46 (da 59) - 45 (da 56)
  • Roma              81 (manca da 84 estrazioni) - 82 e 25 (da 76) - 80 (da 60)
  • Torino              40 (manca da 68 estrazioni) - 58 (da 53) - 31 e 7 (da 51)
  • Venezia           48 (manca da 58 estrazioni) - 69 (da 55) - 85 (da 54)
  • Nazionale       27 (manca da 98 estrazioni) - 31 (da 75) - 17 (da 73)

 

I numeri ritardatari del Superenalotto

Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:

  • 87 (da 65) - 62 (da 61) - 70 (da 48) - 48 e 59 (da 47) - 10 (da 46)

 

