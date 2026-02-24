Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri vincenti di oggi, martedì 24 febbraio.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Leggi anche: Le estrazioni di sabato 21 febbraio
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 24 febbraio 2026:
- Bari: 78 - 27 - 14 - 77 - 57
- Cagliari: 68 - 49 - 23 - 34 - 79
- Firenze: 26 - 39 - 73 - 52 - 59
- Genova: 15 - 38 - 45 - 58 - 79
- Milano: 19 - 70 - 76 - 68 - 30
- Napoli: 31 - 88 - 24 - 48 - 66
- Palermo: 57 - 65 - 35 - 85 - 49
- Roma: 45 - 71 - 47 - 46 - 76
- Torino: 44 - 42 - 33 - 20 - 09
- Venezia: 81 - 62 - 71 - 60 - 29
- Nazionale: 02 - 33 - 34 - 44 - 14
Il 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Leggi anche: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
Il 10eLotto del 24 febbraio (in aggiornamento)
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 24 febbraio sono:
X
Numero oro:
Doppio oro:
Extra:
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 24 febbraio 2026:
La combinazione vincente è:
Il numero Jolly è:
Il numero Superstar è:
Jackpot del Superenalotto del 24-02-2026: 125.300.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 26-02-2026: 125.300.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 26 febbraio 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Cagliari 55 (manca da 118 estrazioni)
- Genova 34 (manca da 105 estrazioni)
- Genova 69 (manca da 99 estrazioni)
- Nazionale 27 (manca da 98 estrazioni)
- Firenze 16 (manca da 98 estrazioni)
- Roma 81 (manca da 84 estrazioni)
- Firenze 77 (manca da 81 estrazioni)
- Cagliari 21 (manca da 80 estrazioni)
- Bari 41 (manca da 77 estrazioni)
- Roma 82 (manca da 76 estrazioni)
- Roma 25 (manca da 76 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 77 estrazione) - 23 (da 73) - 11 (da 60)
- Cagliari 55 (manca da 118 estrazioni) - 21 (da 80) - 50 (da 66)
- Firenze 16 (manca da 98 estrazioni) - 77 (da 81) - 47 (da 67)
- Genova 34 (manca da 105 estrazioni) - 69 (da 99) - 70 e 59 (da 55)
- Milano 45 (manca da 67 estrazioni) - 26 (da 66) - 65 (da 58)
- Napoli 84 (manca da 73 estrazioni) - 88 (da 70) - 66 (da 64)
- Palermo 85 (manca da 69 estrazioni) - 46 (da 59) - 45 (da 56)
- Roma 81 (manca da 84 estrazioni) - 82 e 25 (da 76) - 80 (da 60)
- Torino 40 (manca da 68 estrazioni) - 58 (da 53) - 31 e 7 (da 51)
- Venezia 48 (manca da 58 estrazioni) - 69 (da 55) - 85 (da 54)
- Nazionale 27 (manca da 98 estrazioni) - 31 (da 75) - 17 (da 73)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:
- 87 (da 65) - 62 (da 61) - 70 (da 48) - 48 e 59 (da 47) - 10 (da 46)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record