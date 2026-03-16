Oroscopo settimanale, le previsioni dal 16 al 22 marzo segno per segno

Introduzione
Si parte con un nuovo lunedì ed una nuova settimana al via. Sarà significativa e ricca di novità? Lavoro, soldi e amore ti supporteranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 16 al 22 marzo.
Quello che devi sapere
ARIETE
Settimana tranquilla e scorrevole, utile per riflettere e pianificare con calma. In amore cresce il desiderio di autenticità e spontaneità, mentre sul lavoro tutto procede senza grandi ostacoli. La fortuna è discreta ma invita a evitare distrazioni.
TORO
Una settimana creativa e stimolante che favorisce nuove idee e momenti piacevoli. In amore sensualità e intraprendenza rendono i rapporti più vivaci e favoriscono incontri interessanti. Sul lavoro arrivano novità positive e la fortuna accompagna con sorprese gradite.
GEMELLI
Giornate altalenanti tra un po’ di stanchezza e momenti più sereni, ma con certezze emotive in arrivo. In amore contano più i gesti concreti che le parole. Sul lavoro serve concentrazione, mentre la fortuna richiede prudenza.
CANCRO
La settimana porta creatività, intuizione ed energia emotiva. In amore la passione cresce ma sarà importante gestire eventuali dubbi. Sul lavoro l’intuito aiuta nelle scelte e la fortuna si muove tra alti e bassi.
LEONE
Fase serena che alterna impegni e momenti di relax, con un clima disteso nei rapporti. In amore possono nascere emozioni profonde o nuovi progetti di coppia. Sul lavoro prevale la strategia e la fortuna sostiene le scelte ponderate.
VERGINE
Un po’ di stanchezza potrebbe rallentare il ritmo della settimana. In amore le relazioni solide restano stabili mentre quelle fragili richiedono attenzione. Sul lavoro è meglio procedere con calma e precisione, con una fortuna prudente
BILANCIA
Un leggero senso di insoddisfazione spinge a riflettere su ciò che desiderate cambiare. In amore possono arrivare conferme oppure chiarimenti necessari. Sul lavoro serve chiarezza nei rapporti e la fortuna invita a scelte più consapevoli.
SCORPIONE
Creatività e intuizione rendono la settimana intensa e stimolante. In amore sensualità e fascino favoriscono emozioni forti e incontri interessanti. Sul lavoro è un buon momento per nuovi progetti, con la fortuna dalla vostra parte.
SAGITTARIO
Qualche confusione nelle comunicazioni richiede maggiore attenzione. In amore è meglio non farsi trascinare da aspettative troppo alte. Sul lavoro serve concentrazione e la fortuna migliora con prudenza.
CAPRICORNO
La settimana parte bene con piccole novità e relazioni sociali più scorrevoli. In amore il dialogo aiuta a chiarire progetti e desideri. Sul lavoro si aprono possibilità di miglioramento mentre la fortuna resta altalenante.
ACQUARIO
Determinazione e pragmatismo guidano le vostre scelte in questi giorni. In amore cresce il desiderio di dare più attenzione e intensità ai sentimenti. Sul lavoro dimostrate affidabilità e la fortuna premia l’impegno concreto.
PESCI
Una settimana vivace e ricca di incontri che ampliano gli orizzonti personali. In amore la comunicazione diventa la chiave per creare emozioni profonde. Sul lavoro ci sono possibilità di avanzare, mentre la fortuna sostiene le vostre iniziative.