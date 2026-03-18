Oroscopo del giorno, le previsioni del 18 marzo segno per segno

Una mente brillante e piena di intuizioni vi guida oggi, verso soluzioni rapide e convincenti. In amore cresce il desiderio di un legame autentico e profondo, capace di dare stabilità alle emozioni. Nel lavoro vi distinguete per iniziativa e prontezza, mentre la fortuna passa anche dal benessere fisico e dall’energia che mettete nelle cose.

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