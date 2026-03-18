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Oroscopo del giorno, le previsioni del 18 marzo segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Al via c'è una nuova giornata da affrontare: sarà particolarmente positiva? Lavoro, amore e finanze ti supporteranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 18 marzo.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

Una mente brillante e piena di intuizioni vi guida oggi, verso soluzioni rapide e convincenti. In amore cresce il desiderio di un legame autentico e profondo, capace di dare stabilità alle emozioni. Nel lavoro vi distinguete per iniziativa e prontezza, mentre la fortuna passa anche dal benessere fisico e dall’energia che mettete nelle cose.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

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TORO

Il clima della giornata si muove su toni equilibrati e vi permette di gestire tutto con la vostra consueta calma. In amore dimostrate affetto con gesti concreti e attenzione sincera verso chi vi sta accanto. Nel lavoro la collaborazione con gli altri si rivela preziosa, mentre la fortuna vi invita a prendervi cura anche del vostro equilibrio personale.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
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GEMELLI

Uno spirito d’animo socievole rende la giornata vivace e ricca di scambi interessanti. In amore prevale la leggerezza, con incontri e momenti piacevoli che accendono la curiosità. Nel lavoro qualche pressione può comparire, ma la vostra ironia vi aiuta a superarla, mentre la fortuna vi sostiene nelle attività dinamiche.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

 

3/12

CANCRO

Qualche piccola tensione può affiorare, ma saprete mantenere il buon senso. In amore ritrovate un’intesa con il partner attraverso progetti condivisi e dialogo. Nel lavoro la creatività può aprire nuove strade, mentre la fortuna consiglia prudenza prima di fare scelte importanti.

 

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4/12
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LEONE

Oggi primeggiano entusiasmo e momenti di condivisione con le persone care. In amore vivete una fase di grande complicità e calore emotivo. Nel lavoro arrivano segnali di apprezzamento per il vostro impegno, mentre la fortuna vi sorride attraverso notizie positive legate a iniziative del passato.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

La vostra forza di volontà vi fa procedere con sicurezza verso gli obiettivi della giornata. In amore qualche incomprensione può nascere, ma la sensibilità vi permette di ristabilire l’equilibrio. Nel lavoro sapete recuperare eventuali ritardi con grande efficienza, mentre la fortuna accompagna le vostre iniziative.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
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BILANCIA

La giornata porta riflessioni per rimettere ordine nei vostri pensieri. In amore diventa importante aprirsi di più e mostrare ciò che provate davvero. Nel lavoro è bene prestare attenzione alle parole e alle comunicazioni, mentre la fortuna suggerisce cautela davanti a proposte allettanti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Una nuova fiducia nelle vostre capacità vi rende più decisi nel prendere iniziative. In amore la passione è forte, ma l’ascolto reciproco resta fondamentale per mantenere l’armonia. Nel lavoro riuscite a far valere la vostra sicurezza, mentre la fortuna premia scelte meditate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

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SAGITTARIO

Il cielo vi dona vitalità e vi porta a circondarvi dell’affetto degli amici. In amore la spontaneità diventa il vostro punto di forza, aprendo la porta a incontri promettenti. Nel lavoro affrontate una sfida con spirito competitivo, mentre la fortuna sostiene progetti avviati tempo fa.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Le energie del momento favoriscono i contatti e le relazioni utili per il futuro. In amore è meglio non avere fretta e lasciare che i sentimenti trovino il loro ritmo. Nel lavoro emergono le vostre capacità organizzative, mentre la fortuna vi accompagna nelle decisioni più concrete.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

Il cielo vi invita a esprimere idee nuove e a mettere in campo la vostra creatività. In amore potrebbero arrivare occasioni inattese grazie a incontri o inviti speciali. Nel lavoro emergono intuizioni interessanti, mentre la fortuna vi suggerisce di godervi le piccole soddisfazioni della giornata.

 

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PESCI

Un vento di rinnovamento soffia nella vostra direzione e porta con sé entusiasmo e fiducia. In amore un sentimento recente può crescere rapidamente e regalarvi emozioni intense. Nel lavoro affrontate le situazioni con equilibrio e sensibilità, mentre la fortuna vi sostiene nelle attività che rafforzano il benessere personale.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

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