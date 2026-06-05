L'indagine evidenzia anche alcune divergenze tra generazioni e tra uomini e donne. I viaggiatori compresi tra i 18 e i 34 anni risultano più prudenti nel decidere se aiutare qualcuno con il bagaglio, con il 43% che preferisce valutare prima la situazione. Tra i 35 e i 44 anni e tra gli uomini prevale invece un atteggiamento maggiormente orientato alla collaborazione, condiviso dal 42% degli intervistati. Nella fascia tra i 45 e i 54 anni emerge una posizione più distaccata: il 13% ritiene infatti che l'assistenza debba essere garantita esclusivamente dall'equipaggio. Anche l'approccio alle conversazioni varia sensibilmente. Oltre la metà degli over 65 e degli uomini (54%) accoglie con favore una lunga chiacchierata con il vicino di posto. Al contrario, donne e viaggiatori tra i 25 e i 34 anni mostrano una maggiore propensione a preservare la propria tranquillità durante il viaggio. Le donne, in particolare, preferiscono spesso risposte brevi e dirette (33% contro il 24% degli uomini) oppure ricorrono più frequentemente a scuse per sottrarsi alla conversazione (14% contro il 9%). Un atteggiamento condiviso anche da una parte della Generazione Z, pari al 17%.