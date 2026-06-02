Secondo gli esperti, pochi suggerimenti aiutano a districarsi in uno scenario quanto mai incerto, a partire dalla tempistica. Prenotare con congruo anticipo e confrontare le offerte tra più piattaforme online resta la strategia principale per fronteggiare i rincari. Per difendersi dal rischio di cancellazioni improvvise le vacanze organizzate rappresentano uno “scudo” valido anche in ottica di riprogrammazione. A fare la differenza è infine, la scelta del periodo: secondo il portale Skyscanner la settimana tra il 29 giugno e il 5 luglio si avvia a risultare la più vantaggiosa per viaggiare. I mesi di giugno e settembre si confermano i periodi più economici e con più possibilità di trovare posto tanto sui mezzi quanto nelle strutture.