Ponte 2 giugno, milioni di turisti in viaggio: il giro d’affari e le mete più scelteEconomia
Introduzione
I prossimi giorni saranno un assaggio di vacanze estive per milioni di persone che si metteranno in viaggio in Italia o all’estero. Diverse sigle e associazioni hanno diffuso numeri e stime sugli spostamenti, il giro d’affari e i posti preferiti. Ecco cos’è emerso.
Quello che devi sapere
I turisti in viaggio
Secondo le stime di Cna Turismo e Commercio, sono circa 22 milioni i turisti che si muoveranno per il ponte del 2 giugno e il giro d’affari atteso sfiora i 9 miliardi di euro. I numeri sono in leggera crescita rispetto allo scorso anno, anche grazie al meteo favorevole. Saranno oltre 15 milioni i turisti che si fermeranno per almeno un pernottamento tra strutture ricettive e seconde case, grazie anche al flusso di stranieri stimato in circa 6 milioni di arrivi.
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Le mete
Per quanto riguarda le mete, continua Cna Turismo e Commercio, sceglierà mari e laghi circa il 50% di chi si sposta. Le destinazioni preferite vanno dalla Riviera ligure e romagnola alle coste pugliesi e siciliane, dai laghi di Garda, Como e Maggiore - con località come Desenzano, Sirmione, Stresa e Verbania - fino alle spiagge della Sardegna. Oltre il 25%, invece, sceglie città e borghi d'arte come Firenze, Roma, Venezia, Napoli e Palermo. Circa il 20%, poi, preferisce fare tappa in montagna e aree verdi: dalle Dolomiti all'Appennino, fino ai parchi del Centro-Sud e alle isole.
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In crescita il turismo lacuale e termale
Rispetto al passato, secondo le stime, risulta in crescita il turismo lacuale e quello termale. Guardando al primo, le destinazioni principali sono in Lombardia e Piemonte: dai laghi di Garda, Como, Iseo e Maggiore fino a Stresa, Verbania e il Lago d'Orta. Per il turismo termale, invece, le mete più gettonate sono Abano e Montegrotto, Sirmione, Chianciano, Saturnia e Ischia.
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Cresce la domanda di esperienze
Secondo Cna Turismo e Commercio, si sta rafforzando sempre di più il modello del "turismo tutto l'anno": integra balneare, cultura, outdoor e benessere in un'offerta diffusa lungo tutto il Paese. Inoltre, da segnalare come stia crescendo ancora la domanda di esperienze: escursioni tra mare e montagna, percorsi naturalistici, terme, musei, itinerari del gusto e del turismo enogastronomico.
I numeri di Federalberghi
A dare i numeri sui viaggi di questi giorni è anche Federalberghi, attraverso un’indagine realizzata da Tecnè sul movimento turistico degli italiani per il "primo ponte" che apre all'estate. Da quanto emerge, gli italiani che approfittano del 2 giugno per concedersi un assaggio di vacanze, dormendo almeno una notte fuori casa, sono 14,3 milioni.
Le destinazioni
Di questi italiani in viaggio, il 93% ha scelto di rimanere in Italia e di orientarsi soprattutto su destinazioni marine. In seconda battuta, si andrà alla ricerca delle bellezze naturali e dal patrimonio culturale e artistico del nostro Paese. Il 7%, invece, andrà all'estero.
Il giro d’affari
Dall'indagine realizzata da Tecnè per conto di Federalberghi, inoltre, emerge che questo movimento per il 2 giugno produrrà un giro di affari di 6,9 miliardi di euro. La spesa media pro-capite - comprensiva di viaggio, alloggio, ristorazione e divertimenti – dovrebbe attestarsi sui 482 euro. La quota principale della spesa, secondo l’indagine, sarà destinata ai pasti (il 29,2% del totale). Segue la parte relativa al viaggio (23,4%). Per quanto riguarda la spesa del pernottamento, incide per un 17,9%. Passando all'alloggio, strutture alberghiere e villaggi turistici sono la scelta del 27,7%.
Le attività principali
Sempre secondo l’indagine realizzata da Tecnè per conto di Federalberghi, la permanenza media sarà di 3,9 giorni. Inoltre, durante questi giorni le attività principali sono passeggiate (64,9%), partecipazione a eventi enogastronomici (38,8%), escursioni e gite (37,2%), visita a musei o mostre (22%) e a monumenti e siti d'interesse archeologico (21,2%).
Le partenze
Le partenze, continua l’indagine, sono concentrate su sabato 30 maggio (62,9%) e venerdì 29 (32,1%). Per raggiungere il posto della vacanza, 3 vacanzieri su 4 utilizzano la propria macchina, mentre il 17,9% viaggerà in aereo e il 3,7% in treno. Tra gli intervistati che non andranno in vacanza, il 36,7% ha rivelato di non partire per motivi economici e il 19,3% per motivi familiari.
Gli agriturismi
Secondo le stime di Coldiretti e Campagna Amica, sono 650mila i turisti italiani e stranieri attesi nelle strutture agrituristiche italiane per il ponte del 2 giugno, tra pasti e pernottamenti. Al mezzo milione di italiani in viaggio per il ponte, secondo Coldiretti, si sommano quest'anno circa 150mila stranieri, in prevalenza tedeschi, svizzeri, francesi e olandesi, che rappresentano la prima avanguardia delle vacanze estive. Tra chi dormirà in agriturismo, i nostri connazionali vi soggiorneranno in media 1-2 notti, contro le 4-6 di chi arriva dall'estero.
L’enoturismo
Accanto all'agriturismo, sempre secondo Coldiretti, continua a crescere anche l'enoturismo: in Italia ha superato i 3 miliardi di euro di fatturato. Inoltre, spiegano Coldiretti e Campagna Amica - si affermano nuove forme di turismo esperienziale, come birraturismo, oleoturismo e turismo caseario, con visitatori sempre più interessati a conoscere le produzioni tipiche attraverso il racconto dei produttori e attività immersive legate al paesaggio rurale, dal benessere all'aria aperta ai corsi di cucina, fino ai percorsi naturalistici e spirituali.
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