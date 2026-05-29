Per quanto riguarda le mete, continua Cna Turismo e Commercio, sceglierà mari e laghi circa il 50% di chi si sposta. Le destinazioni preferite vanno dalla Riviera ligure e romagnola alle coste pugliesi e siciliane, dai laghi di Garda, Como e Maggiore - con località come Desenzano, Sirmione, Stresa e Verbania - fino alle spiagge della Sardegna. Oltre il 25%, invece, sceglie città e borghi d'arte come Firenze, Roma, Venezia, Napoli e Palermo. Circa il 20%, poi, preferisce fare tappa in montagna e aree verdi: dalle Dolomiti all'Appennino, fino ai parchi del Centro-Sud e alle isole.

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