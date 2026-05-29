Nello specifico, la legge prevede infatti che il codice alfanumerico unico relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, indicato “nelle comunicazioni obbligatorie e nei flussi informativi previdenziali”, verrà utilizzato anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dall'INPS, dal CNEL e dagli altri enti competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, “anche mediante interoperabilità delle banche dati disponibili, ai fini del monitoraggio dell'effettiva applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dell'individuazione di eventuali scostamenti dei trattamenti economici e normativi”. I risultati del monitoraggio, si legge al comma 4 dell’articolo 11, sono utilizzati “per la programmazione dell'attività di vigilanza, per l'analisi dei fenomeni di dumping contrattuale e retributivo e, nei casi previsti dalla legge, per la verifica dei presupposti per l'accesso a benefici normativi, contributivi o economici comunque denominati”. I datori che non rispettano i trattamenti previsti dai CCNL rischiano dunque di perdere anche i vantaggi fiscali pubblici.

Ti potrebbe interessare anche: Dagli incentivi per le assunzioni al salario giusto, tutte le misure e i bonus introdotti dal Decreto Primo Maggio