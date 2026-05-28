Come mostrano i dati di Ius Laboris risalenti al 19 maggio scorso, l'Italia è, insieme alla Slovacchia, l'unico Paese UE ad aver completato l'iter di recepimento della direttiva. Un'applicazione parziale è stata prevista in Polonia e in Belgio mentre nei restanti Stati membri i Parlamenti sono ancora in fase di elaborazione delle norme attuative.