Bonus centri estivi 2026, come funziona e a chi spettano gli incentivi

Il bonus centri estivi INPS è un contributo economico destinato alle famiglie con figli tra i 3 e i 14 anni iscritti ai campus estivi durante il periodo compreso tra giugno e settembre. L’agevolazione consiste in un rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per le attività ricreative dei minori e può arrivare fino a 100 euro a settimana per un massimo di quattro settimane, anche non consecutive. Il contributo copre diverse voci di costo, tra cui attività sportive e ludiche, pasti, merende, assicurazione ed eventuali gite previste dal programma del centro estivo scelto dalla famiglia. Al momento, però, il bando INPS relativo al 2026 non è ancora stato pubblicato e quindi non è ancora possibile presentare domanda per ottenere il beneficio.