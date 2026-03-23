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Lifestyle

Fine infanzia mai. Quei primi anni che segnano la vita

Domenico Barrilà

psicoterapeuta
©Getty

L’infanzia non finisce bruscamente: è una fase decisiva che segna tutta la vita. Interventi adulti inappropriati possono creare fratture artificiali. La continuità dello sviluppo è fondamentale: nei primi anni si formano le basi della personalità che restano nel tempo

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