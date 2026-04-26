Anche l'Istat conferma i problemi nazionali sul fronte lavorativo. Nel corso di un ventennio, gli occupati tra i 15 e i 34 anni sono scesi da 7,3 a 5,2 milioni. In parallelo, il numero dei lavoratori over 50 è più che raddoppiato. Si lavora sempre di più, l'accesso alle pensioni è sempre più complesso e per i giovani ci sono sempre meno posizioni attive. Il lavoro è quindi una criticità che tocca tutti. Se da un lato, sempre secondo Eurostat, il tasso di occupazione nell'ultimo anno è salito dello 0,3% (toccando il 62,5%), dall’altro, però, si tratta però del valore più basso di tutta Europa, inferiore di 8,5 punti rispetto alla media.