Le agevolazioni nascono con l’obiettivo di dare slancio all’occupazione giovanile, nonostante un mercato del lavoro che, nel complesso, continua a mostrare segnali positivi. Nel 2025 il numero medio degli occupati si è mantenuto stabilmente sopra i 24 milioni con un aumento di 185mila persone. Il problema è che questa crescita non ha premiato i più giovani. Secondo i dati Istat, l’espansione dell’occupazione è stata trainata soprattutto dagli over 50, aumentati di 409mila unità. Nello stesso periodo, invece, si è registrato un calo di 109mila occupati tra i 15 e i 34 anni e di 115mila nella fascia 35-49 anni. A peggiorare il quadro c’è anche il numero degli under 35 inattivi, cresciuto di 166mila unità rispetto al 2024.