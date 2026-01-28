Bonus giovani under 35 nel 2026 anche per le Partite Iva: cosa sapere

Dato che si tratta di una novità per i detentori di Partite Iva, l’Inps ha specificato quali sono i codici Ateco che possono farne richiesta. Il bonus vale per molti, ma non per tuti. La partita Iva deve riguardare alcuni settori strategici, tra i quali: attività legali e contabilità (codice Ateco 69); attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale (70); attività degli studi di architettura e d'ingegneria (71); ricerca scientifica e sviluppo (72); pubblicità e ricerche di mercato (73); altre attività professionali, scientifiche e tecniche (74); servizi veterinari (75).

