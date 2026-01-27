Per quanta riguarda la mobilità, molte Regioni e Comuni hanno confermato tariffe agevolate sugli abbonamenti. Per pensionati e over 65 sono possibili sconti fino al 70% sull'ultilizzo del trasporto pubblico locale, dai treni a bus, tram e metro. È consigliabile consultare il sito istituzionale della propria città o regione per verificare l’esistenza dei bonus trasporti destinati alla categoria.