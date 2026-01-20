Pensione di reversibilità, cambia l'importo dell'assegno: cosa sapere

La normativa prevede che la presenza di ulteriori entrate non produca alcun effetto penalizzante quando nel nucleo familiare figurano figli minorenni, studenti ancora a carico oppure soggetti con disabilità. In queste circostanze l’assegno di reversibilità resta integralmente cumulabile, senza che scattino decurtazioni di alcun tipo. Un ulteriore chiarimento arriva dalla giurisprudenza costituzionale. Con la decisione n. 162 del 2022, la Consulta ha riconosciuto la validità del sistema delle riduzioni, ma ha fissato un principio di equilibrio: la trattenuta non può eccedere l’ammontare dei redditi che hanno dato origine al taglio. In sostanza, l’importo sottratto alla pensione non può mai superare le somme percepite a titolo di redditi concorrenti, garantendo così una tutela contro penalizzazioni sproporzionate e salvaguardando la coerenza complessiva del trattamento previdenziale.

