Il cuore della misura è l’incentivo al differimento dell’uscita dal lavoro: somme che normalmente verrebbero accantonate per una rendita futura vengono invece incassate subito, mese dopo mese. È una logica di “liquidità immediata” applicata alla previdenza, che non trova molti precedenti recenti per ampiezza e durata e che consente al lavoratore di disporre oggi di risorse che altrimenti sarebbero rimaste bloccate per anni.

