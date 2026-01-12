Nel 2026 le pensioni subiranno un adeguamento all’inflazione dell'1,4%. Gli aumenti netti saranno tuttavia contenuti: si oscilla dai 3 euro mensili per le pensioni minime ai 30-40 euro lordi per gli assegni tra i 2mila e i 3mila euro. Il sistema di perequazione resta invariato, spiega La Stampa, garantendo la rivalutazione piena (100% dell'indice) solo per i trattamenti fino a quattro volte il minimo (2.413,60 euro lordi). Per le fasce superiori, il recupero del potere d'acquisto decresce progressivamente: la rivalutazione scende al 90% (+1,26%) per gli assegni fino a cinque volte il minimo e al 75% (+1,05%) per quelli di importo superiore.

Le simulazioni degli aumenti

In pratica, spiega ancora la ricostruzione del quotidiano torinese, con una pensione lorda di 1.000 euro si ottengono 14 euro lordi in più al mese (182 euro in più in un anno), 18 euro (273 in un anno) con una pensione di 1.300 euro, 21 con 1.500 euro lordi che in 12 mesi diventano 273 in più. Una pensione da 3mila euro lordi al mese arriva a 3.041 euro, con un incremento di 535,34 euro all’anno. In questo caso la rivalutazione, infatti, è applicata al 1,4% fino a 2.413,6 euro e all’1,26% sulla quota eccedente. Una pensione da 4.000 euro lordi sale a 4.051,71 euro con un guadagno di 51,7 euro che diventano 672,23 euro in 12 mesi.