Bonus moto al via, fino a 4 mila euro di incentivi: a chi spetta

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Bonus moto e motorini al via, fino a 4 mila euro di incentivi: a chi spetta

Economia
©IPA/Fotogramma

Dalle 12 di oggi i concessionari, tramite il portale dedicato, potranno prenotare l'ecobonus dedicato a chi acquista un nuovo veicolo elettrico o ibrido

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Al via da oggi, 18 marzo, le prenotazioni per l'ecobonus dedicato a ciclomotori e motocicli. L'incentivo, spiega il ministero delle Imprese e del Made in Italy, è rivolto a chi acquista un nuovo veicolo elettrico o ibrido delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.

Gli importi

L’importo del bonus verrà calcolato sulla percentuale del prezzo del veicolo: 30% per gli acquisti senza rottamazione, fino a un massimo di 3mila euro, e 40% per gli acquisti con rottamazione fino a un massimo di 4mila euro. A partire dalle ore 12 di domani i concessionari potranno prenotare gli incentivi tramite il portale dedicato https://ecobonus.mimit.gov.it.

Gli stanziamenti

Per l'incentivo, la Legge di bilancio 2021 aveva previsto uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro: 20 milioni annui dal 2021 al 2023 e 30 milioni annui dal 2024 al 2026.

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