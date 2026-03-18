Bonus moto al via, fino a 4 mila euro di incentivi: a chi spetta

Bonus moto e motorini al via, fino a 4 mila euro di incentivi: a chi spettaEconomia
Dalle 12 di oggi i concessionari, tramite il portale dedicato, potranno prenotare l'ecobonus dedicato a chi acquista un nuovo veicolo elettrico o ibrido
Al via da oggi, 18 marzo, le prenotazioni per l'ecobonus dedicato a ciclomotori e motocicli. L'incentivo, spiega il ministero delle Imprese e del Made in Italy, è rivolto a chi acquista un nuovo veicolo elettrico o ibrido delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.
Gli importi
L’importo del bonus verrà calcolato sulla percentuale del prezzo del veicolo: 30% per gli acquisti senza rottamazione, fino a un massimo di 3mila euro, e 40% per gli acquisti con rottamazione fino a un massimo di 4mila euro. A partire dalle ore 12 di domani i concessionari potranno prenotare gli incentivi tramite il portale dedicato https://ecobonus.mimit.gov.it.
Gli stanziamenti
Per l'incentivo, la Legge di bilancio 2021 aveva previsto uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro: 20 milioni annui dal 2021 al 2023 e 30 milioni annui dal 2024 al 2026.
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