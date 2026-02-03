La parte più consistente dei finanziamenti sarà indirizzata ai progetti di innovazione: circa 750 milioni di euro saranno riservati agli Accordi per l’innovazione, con l’obiettivo di sostenere attività di ricerca e sviluppo. A questi si aggiungono 450 milioni destinati ai Contratti di sviluppo, pensati per rafforzare la capacità produttiva, con un’attenzione particolare alle iniziative di dimensioni ridotte. Una terza quota, pari a circa 400 milioni di euro, sarà invece impiegata per misure volte a sostenere la domanda, ma in ambiti ben delimitati e diversi dalle auto private.

