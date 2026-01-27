Le vendite di auto nuove in Europa sono aumentate dell'1,8% nel 2025, con un netto aumento delle vetture elettriche e ibride, mentre i modelli a benzina o diesel sono diminuiti, ha annunciato l'Associazione dei costruttori europei di automobili (ACEA). Con 1,88 milioni di nuovi esemplari venduti, le auto elettriche salgono al 17,4% del mercato (13,6% nel 2024), gli ibridi non ricaricabili al 34,5% e gli ibridi ricaricabili al 9,4%, mentre le auto a benzina sono scese al 26,6% e quelle diesel all'8,9%.

Considerando tutta l'Europa Occidentale (Ue, Efta e Regno Unito) le elettriche sono state 2.585.187, il 19,5% delle immatricolazioni complessive. Tra i mercati più grandi la crescita maggiore è del Regno Unito (+23,4%), quella più bassa dell'Italia, dove sono solo il 6,2% delle immatricolazioni.