Introduzione
Lo ha annunciato l'Associazione dei costruttori europei di automobili (ACEA). Grazie anche a un mese di dicembre che ha chiuso con +5,8% a 963.319 unità, nel 2025, le immatricolazioni di auto nuove nell'Ue sono aumentate dell'1,8% ma i volumi complessivi - 10.822.831 unità - rimangono ben al di sotto dei livelli pre-pandemia
Quello che devi sapere
Più elettriche e ibride
Le vendite di auto nuove in Europa sono aumentate dell'1,8% nel 2025, con un netto aumento delle vetture elettriche e ibride, mentre i modelli a benzina o diesel sono diminuiti, ha annunciato l'Associazione dei costruttori europei di automobili (ACEA). Con 1,88 milioni di nuovi esemplari venduti, le auto elettriche salgono al 17,4% del mercato (13,6% nel 2024), gli ibridi non ricaricabili al 34,5% e gli ibridi ricaricabili al 9,4%, mentre le auto a benzina sono scese al 26,6% e quelle diesel all'8,9%.
Considerando tutta l'Europa Occidentale (Ue, Efta e Regno Unito) le elettriche sono state 2.585.187, il 19,5% delle immatricolazioni complessive. Tra i mercati più grandi la crescita maggiore è del Regno Unito (+23,4%), quella più bassa dell'Italia, dove sono solo il 6,2% delle immatricolazioni.
I mercati Ue
Per quel che riguarda le auto elettriche, si legge nel comunicato Acea, nel 2025 sono state immatricolate 1.880.370 nuove auto elettriche a batteria. I quattro mercati più grandi dell'Ue, che insieme rappresentano il 62% delle immatricolazioni di auto elettriche a batteria, hanno registrato una crescita: Germania (+43,2%), Paesi Bassi (+18,1%), Belgio (+12,6%) e Francia (+12,5%).
I dati da gennaio a dicembre 2025 hanno inoltre mostrato un aumento delle immatricolazioni di nuove auto ibride-elettriche nell'Ue, che hanno raggiunto le 3.733.325 unità, trainate dalla crescita nei quattro mercati principali: Spagna (+23,1%), Francia (+21,6%), Germania (+8%) e Italia (+7,9%).
Ibrido ed elettrico
I modelli ibridi-elettrici rappresentano il 34,5% del mercato totale dell'Ue. Le immatricolazioni di auto elettriche ibride plug-in continuano a crescere, raggiungendo 1.015.887 unità nello stesso periodo. Questo risultato è stato trainato dall'aumento dei volumi in mercati chiave come Spagna (+111,7%), Italia (+86,6%) e Germania (+62,3%).
Pertanto, le auto elettriche ibride plug-in rappresentano ora il 9,4% delle immatricolazioni di auto nell'Ue, in aumento rispetto al 7,2% dell'anno scorso. La variazione annua per dicembre 2025 ha mostrato un aumento del 51% per le auto elettriche a batteria e del 36,7% per le auto elettriche ibride plug-in, mentre le ibride elettriche hanno registrato un aumento del 5,8%.
Auto benzina e diesel
Per le auto a benzina le immatricolazioni sono diminuite del 18,7%, con cali in tutti i principali mercati. La Francia ha registrato il calo più netto, con un crollo delle immatricolazioni del 32%, seguita da Germania (-21,6%), Italia (-18,2%) e Spagna (-16%). Con 2.880.298 nuove auto immatricolate nel 2025, la quota di mercato della benzina è scesa al 26,6% dal 33,3% dell'anno precedente. Il mercato delle auto diesel ha continuato a calare, con immatricolazioni in calo del 24,2%, per una quota dell'8,9% nel 2025. Inoltre, la variazione su base annua di dicembre 2025 ha mostrato un calo del 19,2% per la benzina e del 22,4% per il diesel.
I numeri di Stellantis
Nel mese di dicembre 2025, il gruppo Stellantis ha registrato 131.874 immatricolazioni in Europa (Eu27+Efta+Uk), con un aumento del 4,5% rispetto allo stesso mese del 2024. La quota di mercato è scesa all'11,2% dall'11,6% di un anno prima. Nell'intero 2025, le immatricolazioni sono state 1.892.556, in calo del 3,9% su anno, con quota di mercato scesa al 14,3% dal 15,2%. Il gruppo nato dalla nascita di Fca e Psa è il secondo come quota di mercato sia nel mese che nell'intero 2025, alle spalle del gruppo Volkswagen (26,2% di quota a dicembre e 26,9% nell'anno) e prima di Renault (10,8% nel mese e 10,2% nell'anno). Lo comunica l'Acea, specificando che nella sola Unione europea, a dicembre le immatricolazioni di Stellantis sono state 119.148 (+6,8), con quota di mercato salita al 12,4% dal 12,3%. Nell'intero 2025, le immatricolazioni sono state 1.660.155 (-4,7%), con quota scesa al 15,3% dal 16,4%.
I colossi Tesla e BYD
Le vendite europee di Tesla sono diminuite di quasi il 27% nel 2025, mentre la rivale cinese Byd ha registrato una forte crescita delle immatricolazioni, avvicinandosi notevolmente in termini di quota di mercato. Secondo i dati forniti dall'Acea, l'associazione dei costruttori europei, le vendite di Tesla nell'Unione europea, nella zona di libero scambio dell'euro e nel Regno Unito sono calate del 26,9% a 238.656 unità nel 2025 rispetto alle 326.525 unità del mese precedente. La quota di mercato del produttore statunitense di veicoli elettrici si è ridotta all'1,8% dal 2,5%. Byd ha invece registrato un impressionante aumento del 268,7% nelle vendite europee, raggiungendo 187.657 unità.