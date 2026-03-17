Introduzione

Resta alta l’attenzione globale sullo stretto di Hormuz, il tratto di mare da cui transita una quota consistente di petrolio e gas che Teheran ha chiuso dall’inizio della guerra. Secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal, l’Iran sembrerebbe consentire il transito di alcune navi, liberando così un flusso minimo che ha contribuito a contenere i prezzi globali dell'energia. Infatti la nave Karachi, una petroliera battente bandiera pakistana, ha attraversato lo stretto domenica trasmettendo la propria posizione, diventando la prima nave non iraniana a farlo.

Intanto il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato per oggi pomeriggio un nuovo Consiglio di difesa e sicurezza nazionale "sulla situazione in Iran e in Medio Oriente”, secondo quanto annunciato dall’Eliseo. Questo nuovo consiglio di difesa, che riunisce ministri e funzionari responsabili delle questioni di sicurezza - l'ultima riunione si è tenuta il 10 marzo - arriva mentre Donald Trump sta facendo pressione sulla Francia affinché risponda positivamente alla sua richiesta di assistenza per la sicurezza dello Stretto di Hormuz.