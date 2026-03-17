Iran, cos’è l’ipotesi del "modello Mar Nero" per sbloccare Hormuz

A livello globale la nazione più dipendente dai Paesi del Golfo per il suo import petrolifero è la Cina con circa il 50%, una necessità che condivide con altri Paesi asiatici come il Giappone, la Corea del Sud e l'India. In questo nuovo scenario a guadagnarci sembra sia in particolare la Russia, che "sta incassando fino a 150 milioni di dollari al giorno di entrate aggiuntive grazie alle vendite di petrolio", ha riferito il Financial Times. Finora Mosca ha guadagnato un extra stimato tra 1,3 e 1,9 miliardi di dollari dalle tasse sulle esportazioni di petrolio, dopo che la chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz ha portato a una maggiore domanda di petrolio russo da parte di India e Cina, ha spiegato il quotidiano londinese.