A Bruxelles riunione sull'escalation in Medio Oriente, ma si parla anche di Ucraina e delle relazioni Ue-India. Presente anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che avrà incontri bilaterali con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, e alcuni suoi omologhi europei

Un confronto sull'escalation in Medio Oriente ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE ) e le sue conseguenze sul piano economico, con un focus sul blocco parziale dello stretto di Hormuz e sulle misure adottate a livello internazionale per liberare riserve di petrolio. È questo il tema al centro del Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea in programma oggi, a cui partecipa anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani che a margine avrà incontri bilaterali con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, e con altri ministri dei Paesi Ue.

Kallas: "A Hormuz ipotesi iniziativa Onu come nel Mar Nero sul grano"

"Nel fine settimana ho parlato con il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres per capire se è possibile avere un'iniziativa a Hormuz come quella sul Mar Nero per il grano dell'Ucraina", ha detto l'Alto rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando al Consiglio. La chiusura dello stretto rappresenta un grave pericolo per le forniture di petrolio, specie per l'Asia, ma la situazione è problematica "anche per quanto riguarda i fertilizzanti - ha aggiunto - E se quest'anno ci sarà carenza di fertilizzanti, l'anno prossimo si verificherà anche una carenza di cibo".

Kallas: "Per Aspides proposte sul tavolo, la sicurezza serve ora"

"Oggi cercheremo di capire se è possibile cambiare il mandato della missione Aspides, il punto è capire se gli Stati membri vogliono usare questa operazione per la sicurezza nell'area dello stretto di Hormuz - ha proseguito Kallas - Abbiamo proposte sul tavolo, oggi ne parleremo", ha aggiunto, precisando che la linea di comando di Aspides è "già pronta" ma si può immaginare anche una collaborazione nel quadro della coalizione dei volenterosi ventilata dalla Francia. Poi ha sottolineato che la sicurezza della navigazione "serve ora".