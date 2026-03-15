Iran, dai marines agli F-35B: il piano di Trump per liberare Hormuz

Infine, Trump ha osservato alla Nbc che non è ancora chiaro se l'Iran abbia effettivamente sganciato mine nello Stretto. "Pattuglieremo con grande intensità e riteniamo che saremo affiancati da altri Paesi che incontrano ostacoli - e, in alcuni casi, sono impediti - nell'approvvigionamento di petrolio", ha spiegato il tycoon.

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