Non è la prima volta che si parla dell’ossessione di Putin per la giovinezza e l’immortalità. Lo scorso settembre, per fare un esempio, in una conversazione registrata a microfoni aperti tra lo zar e il presidente cinese Xi Jinping, a Pechino, il presidente russo argomentò con il padrone di casa cinese, in una breve camminata, che gli esseri umani avrebbero potuto raggiungere la vita eterna grazie ai continui trapianti di organi e ai progressi della biotecnologia. "Una volta si moriva a 70 anni, adesso dicono che a 70 anni sei ancora bambino", ha detto in quell’occasione Xi. "Alcuni prevedono che potrebbe essere possibile entro questo secolo vivere fino a 150 anni. Oggi si può ringiovanire e magari vivere per sempre", gli ha risposto Putin.

Putin e Xi Jinping - ©Ansa