Putin, i segreti del treno presidenziale. Tra sauna e palestre

Che Putin avesse un suo treno “segreto” e che viaggiasse tra stazioni e binari nascosti da occhi indiscreti era già emerso qualche mese fa. Adesso si scopre qualche dettaglio in più: è una nuova indagine del Dossier Center – organizzazione che, come da suo manifesto, “traccia le attività criminali di varie persone legate al Cremlino” – a pubblicare alcune immagini di un convoglio che apparterrebbe allo Zar. Tra palestre, bagni lussuosi, sale riunioni, un cinema e stanze per trattamenti cosmetici, che nascondono anche macchine anti-invecchiamento e un hammam turco ( GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

Dossier Center, che fa capo all’imprenditore e oligarca Mikhail Khodorkovskij, esiliato dalla Russia per la sua opposizione a Putin, sarebbe riuscito a mettere le mani su un faldone con almeno 25.500 documenti interni a Zircon Service, la società che per anni ha curato i servizi del treno segreto e che si occupa anche delle Ferrovie russe di Stato. A partire dal prezzo del mezzo: 6,8 milioni di rubli, circa 74 milioni di dollari. La manutenzione, ogni anno, arriverebbe invece a costare fino 15,8 milioni di dollari. Il team che lavora nel treno di Putin sarebbe composto da una dozzina di dipendenti. A tutti verrebbe chiesto di sottoporsi a un periodo di quarantena prima di salire a bordo del mezzo, per tutelare la salute di Putin. All'inchiesta hanno partecipato anche CNN, Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk e Norddeutscher Rundfunk.

Il treno segreto di Putin: dentro stanze per i trattamenti di bellezza e una palestra

In tutto, secondo l’inchiesta di Dossier Center, le carrozze del treno sarebbero 22. Anche se sembra che non tutte vengano usate contemporaneamente: quando è in funzione, il convoglio è composto da una decina di carrozze. Dentro ci si trovano oggetti e strumenti per qualsiasi evenienza, dai defibrillatori salva-vita a un set completo di attrezzi da palestra. Poi ci sono le stanze per maschere facciali e per tutte le procedure di cosmetica più avanzate, come il linfodrenaggio, un altro segnale che confermerebbe – come spesso si è scritto in passato – la passione di Putin per i trattamenti di bellezza. Per permettergli di guardare la televisione anche durante i viaggi in galleria o in zone remote, è stato messo a punto uno speciale sistema di buffering.

Nuovi lavori in arrivo

Il treno sarebbe stato costruito tra il 2018 e il 2019. Ma è dal 2021 che Putin se ne serve sempre di più, si dice nel report. Poco tempo fa, la testata russa Proekt aveva scritto che il presidente russo ha fatto costruire stazioni segrete nei posti da cui passa spesso, come Novo Ogaryovo, Sochi e Valdai. Viaggiare su convogli nascosti non è una pratica nuova tra i leader russi e di quella che fu l’Unione Sovietica, mentre il livello di lusso di quello di Putin non trova precedenti nella storia. E sembra che in futuro, entro il 2025, verrà ulteriormente ampliato con nuove carrozze e comodità. Si parla di un cinema, nuove sale riunioni e forse anche una sala da ballo. Il capo del Cremlino conterebbe infatti di passare sempre più tempo sul suo treno, invece che ad esempio sui jet privati, più facilmente intercettabili da soggetti a cui vuole nascondere le sue tracce.