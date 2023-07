Prigozhin, lusso e armi pesanti nella casa russa del comandante Wagner

7/8 Izvestia

Non mancano poi i dubbi sul suo futuro. Il presidente bielorusso Lukashenko ha dichiarato che Prigozhin non si trovi nel Paese ma a San Pietroburgo, a quanto pare libero. Ha aggiunto che i militari della Wagner si stanno esercitando in appositi campi non rivelandone però l’ubicazione, il che può far pensare che possano trovarsi anche loro in Russia