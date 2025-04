Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 aprile: la rassegna stampa

Trump sospende per 90 giorni i dazi reciproci ma alza al 125% quelli contro la Cina. L’Europa tira un sospiro di sollievo, mentre Meloni prepara la missione del 17 alla Casa Bianca. La Consulta boccia la legge campana sul terzo mandato: incostituzionale, De Luca non può ricandidarsi. Re Carlo e Camilla a sorpresa da Papa Francesco, dopo il discorso del reale britannico a Montecitorio. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola