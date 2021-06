8/13 ©Ansa

Brusca, nel 1993, è anche responsabile del rapimento e dell’uccisione del 12enne Giuseppe Di Matteo, figlio del collaboratore di giustizia Santino Di Matteo. Per indurre il padre a ritrattare, il ragazzo viene portato via, il 23 novembre, da uomini travestiti da agenti della Dia. Viene tenuto in ostaggio, tra vari covi, fino all'11 gennaio 1996 quando viene strangolato e sciolto nell'acido nel casolare-bunker in contrada Giambascio a San Giuseppe Jato