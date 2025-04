Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 aprile: la rassegna stampa

Aperture dei giornali dedicate alla tregua pasquale di 30 ore annunciata da Putin in Ucraina. Kiev però non si fida: allarmi aerei hanno continuato a risuonare nel Paese. Zelensky: "Se il cessate il fuoco funziona, va esteso e noi lo rispetteremo". Colloquio in Vaticano tra JD Vance e il cardinale Parolin: "Scambio di opinioni su migranti e guerre". Nessun incontro col Papa (che a sorpresa si presenta a San Pietro prima della veglia). A Roma i negoziati tra Iran e Usa sul nucleare: "Clima costruttivo"