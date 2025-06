Pride Month 2025: tutti gli eventi in programma in Italia

Giugno è il mese del Pride. Da Nord a Sud, decine le manifestazioni e le parate per celebrare l'amore libero e l'orgoglio LGBTQIA+

Maggio si è concluso con 'Onda Pride 2025', la grande manifestazione a sostegno dei diritti delle persone Lgbtqia+ organizzata da Arcigay e da altre associazioni locali e nazionali, entrata nel vivo con cinque cortei sabato 31 maggio ad Alessandria, Caserta, Enna, Padova e Savona. Una manifestazione che ha anticipato Giugno, il mese del Pride, dedicato all’orgoglio gay, alla parità di diritti di genere e all’amore in ogni forma. Sono tantissime le manifestazioni che questo mese celebreranno la comunità LGBTQIA+.

Milano

L'evento principale del Milano Pride avrà luogo il 28 giugno 2025 con la tradizionale parata per le vie della città e durerà tutto il giorno. Il corteo partirà da via Vittor Pisani, in zona Stazione Centrale, alle ore 15 e terminerà all'Arco della Pace, dove avrà luogo il grande evento finale con festa pubblica dalle 18 all'1.

Bologna

Il 28 giugno è anche la data del Bologna Pride 2025, uno dei più attesi d'Italia. Il percorso parte da Piazza XX Settembre alle ore 15 per passare per le vie principali della città per poi arrivare infine ai Giardini Margherita dove si avranno spazio gli interventi delle varie associazioni e i concerti.

Roma

Per il Pride romano appuntamento invece il 14 giugno alle ore 15 in piazza della Repubblica. La fermata della metropilitana consigliata dall'organizzazione è la stazione Termini. La madrina del Roma Pride 2025 sarà la cantante Rose Villain, con la sua hit Fuorilegge, che sarà l’inno della manifestazione di quest’anno e che coincide con lo slogan del Pride.