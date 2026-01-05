Offerte Sky
Forte nubifragio sui Castelli Romani, crolla una struttura di padel a Ciampino

Cronaca

Momenti di paura tra gli sportivi in quel momento presenti. Sono intervenuti i sanitari del 118 per medicare alcuni giocatori che hanno riportato ferite da taglio causate da vetri conficcati

L’area situata a sud est della Capitale è stata colpita ieri mattina da una violenta ondata di maltempo. Un fotte nubifragio si è abbattuto in particolare sui Castelli Romani e nelle aree dei comuni di Marino e Ciampino, con raffiche di vento che hanno provocato ingenti danni. In un centro sportivo in via Asti a Ciampino è crollata una struttura di padel, con momenti di paura tra gli sportivi in quel momento presenti. Sono intervenuti i sanitari del 118 per medicare alcuni giocatori che hanno riportato ferite da taglio causate da vetri conficcati. Inoltre un operatore di Local Team, sul posto per documentare l’accaduto, è stato aggredito da una persona proveniente dall’interno della struttura che, urlandogli contro, gli ha impedito di proseguire le riprese.  I Vigili del Fuoco sono stati allertati per verificare lo stato di alcune strutture della zona.

