Maltempo a Roma, crolli e allagamenti sul litorale

Maltempo e pioggia hanno iniziato a colpire la Capitale da domenica sera, quando un pino di oltre 20 metri è crollato in via dei Fori Imperiali, nella zona del Colosseo. I vigili del fuoco, nel corso dei numerosi interventi, hanno anche soccorso due camionisti rimasti bloccati sulla via Ardeatina.

Il maltempo e la pioggia persistenti che da ieri stanno colpendo Roma e il litorale hanno causato diversi allagamenti, crolli e danni. I vigili del fuoco, nel corso dei numerosi interventi, hanno anche salvato due ragazze intrappolate in un seminterrato e due camionisti rimasti bloccati sulla via Ardeatina. Ieri un nubifragio si è abbattuto sui Castelli Romani e nelle aree dei comuni di Marino e Ciampino, con raffiche di vento che hanno provocato il crollo di una struttura di padel in via Asti a Ciampino.

Il litorale romano

Si registrano allagamenti in alcune zone di Fiumicino, dove un albero è caduto su via di Torrimpietra, in direzione di Torrimpietra. Strade allagate in zone di Focene, tra cui quella di Mare Nostrum e di viale di Focene, con tombini fognari in sofferenza, ed a Isola Sacra, tra cui il Lungomare della Salute e piazzale Molinari. Oggi l'evento dedicato alla Befana Isolana, organizzato dall'Associazione Agro di Isola Sacra e patrocinato dal Comune di Fiumicino, è stato annullato a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Analogamente, l'evento del "Presepe Vivente" in programma domani a Testa di Lepre è stato annullato.

Otto persone evacuate a Cassino per allagamenti

Otto persone sono state evacuate dalle loro abitazioni a Cassino e messe in sicurezza a causa delle forti piogge. La Polizia di Stato è intervenuta insieme ai Vigili del fuoco nella zona industriale di Cassino per l'allagamento di alcuni immobili nei quali il livello dell'acqua ha raggiunto l'altezza di 50 centimetri. Le otto persone considerate a rischio sono state trasferite presso alcuni loro familiari, residenti in zone più sicure. Le abitazioni sono sottoposte alla vigilanza delle Volanti per evitare episodi di sciacallaggio e ogni altro tipo di problema legato all'abbandono dei beni al loro interno.

Intrappolate in un seminterrato allagato, salvate due ragazze

Due ragazze, rimaste intrappolate in un appartamento allagato al piano seminterrato, sono state salvate intorno alle 2.30 di stanotte in via di Trigoria, a Roma. Le due giovani, di 21 e 24 anni, non riuscivano a uscire a causa dell'acqua che era arrivata a circa 50 centimetri dal soffitto: i pompieri hanno tagliato le inferriate, le hanno raggiunte e poi le hanno affidate al 118 in stato di ipotermia.