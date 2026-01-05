Offerte Sky
Abruzzo, assalto a portavalori lungo la A14 con chiodi e fumogeni

Cronaca
©Ansa

È accaduto all'altezza di Ortona, nel Chietino. Al momento non si conosce l'entità del bottino e non è certo se siano state utilizzate armi. Chiuso il tratto autostradale compreso tra Ortona e Pescara Sud, in direzione Pescara

Un portavalori è stato assaltato questa mattina intorno alle 6.30 lungo l'autostrada A14, in direzione nord, all'altezza di Ortona, nel Chietino. Al momento non si conosce l'entità del bottino. Sulla sede stradale i malviventi hanno lasciato molti chiodi, fumogeni e almeno un paio di mezzi dati alle fiamme. Non è certo se siano state utilizzate armi. Sul posto sono intervenute pattuglie del Coa della Polizia di Pescara, vigili del fuoco e 118.

Chiuso un tratto dell'autostrada

Alle ore 7 circa, sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato chiuso il tratto compreso tra Ortona e Pescara Sud, in direzione Pescara. Nell'assalto sono rimaste coinvolte anche tre auto e un camion. Attualmente, nel tratto interessato all'altezza del km 402, il traffico risulta bloccato e si registra 1 km di coda in direzione Pescara. Gli utenti che viaggiano verso Pescara devono uscire a Ortona, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Pescara Sud.

©Ansa

