Abruzzo, assalto a portavalori lungo la A14 con chiodi e fumogeni

È accaduto all'altezza di Ortona, nel Chietino. Al momento non si conosce l'entità del bottino e non è certo se siano state utilizzate armi. Chiuso il tratto autostradale compreso tra Ortona e Pescara Sud, in direzione Pescara
Un portavalori è stato assaltato questa mattina intorno alle 6.30 lungo l'autostrada A14, in direzione nord, all'altezza di Ortona, nel Chietino. Al momento non si conosce l'entità del bottino. Sulla sede stradale i malviventi hanno lasciato molti chiodi, fumogeni e almeno un paio di mezzi dati alle fiamme. Non è certo se siano state utilizzate armi. Sul posto sono intervenute pattuglie del Coa della Polizia di Pescara, vigili del fuoco e 118.
Chiuso un tratto dell'autostrada
Alle ore 7 circa, sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato chiuso il tratto compreso tra Ortona e Pescara Sud, in direzione Pescara. Nell'assalto sono rimaste coinvolte anche tre auto e un camion. Attualmente, nel tratto interessato all'altezza del km 402, il traffico risulta bloccato e si registra 1 km di coda in direzione Pescara. Gli utenti che viaggiano verso Pescara devono uscire a Ortona, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Pescara Sud.
Leggi anche
Assalto a portavalori in Calabria, auto in fiamme in autostrada. VIDEO
©Ansa
Notizie di cronaca 2025, da Garlasco a funivia del monte Faito. FOTO
Dalla riapertura del caso dell'omicidio di Chiara Poggi, a 18 anni di distanza dal delitto, passando per le manifestazioni a sostegno della Palestina nelle principali piazze del nostro Paese, fino all'assalto alla redazione de La Stampa: sono molti i fatti che, nell’anno che sta volgendo al termine, hanno segnato la cronaca italiana. Ecco i principali